Здоровье 01 марта 2023, 17:54 Аналитик Карташова рассказал, как пандемия сказалась на продаже лекарств черезинтернет

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Несмотря на пандемию коронавируса, доля онлайн-продаж лекарственных препаратов остается невысокой. Таким мнением поделилась эксперт фармацевтического рынка Виктория Карташова. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

По словам специалиста, количество онлайн-продаж препаратов не превышает 11% от всего рынка. Карташова подчеркнула, что важную роль в данном вопросе играет человеческий фактор. Многие люди посещают аптеки для того, чтобы получить консультацию специалиста по тем или иным препаратам.