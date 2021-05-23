Американцам запретили целовать куриц под угрозой сальмонеллеза

Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) призвал граждан страны воздерживаться от близких контактов с живой домашней птицей. Предупреждение было сделано после того, как в 43 штатах было зафиксировано 163 случая заболевания сальмонеллезом.

Все заболевшие заразились от домашней птицы, сообщает Би-Би-Си. «Не целуйте и не прижимайте к себе птиц, так как это может привести к попаданию микробов в рот и вызвать заболевание», — заявило агентство здравоохранения.

Центр предупредил, что даже если птицы выглядят здоровыми, они могут переносить возбудителя сальмонеллеза. Эти микробы распространяются в тех местах, где они живут и гуляют.

Инфекция может вызвать жар, диарею, боль в желудке и рвоту. Большинство людей выздоравливают, но более тяжелые случаи могут привести к смерти. По данным агентства, примерно треть заболевших младше пяти лет. С середины февраля было госпитализировано 34 человека, но смертельных случаев пока не было.

CDC посоветовал мыть руки после контактов с домашней птицей и по возможности предотвратить общение детей с курами и утками.

Бактерии сальмонеллы, которые можно найти в сыром или недоваренном мясе, яйцах или других пищевых продуктах. Каждый год они вызывают в США около 1,35 миллиона случаев инфицирования и 420 смертей.

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