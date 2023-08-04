Здоровье 04 августа 2023, 16:48 Американское общество питания заявило, что занятия спортом продлевают жизнь

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Существуют привычки, которые увеличивают продолжительность жизни для мужчин на 24 года и для женщин на 21 год. К такому выводу пришло Американское общество питания в рамках своего исследования. Об этом сообщил «Ридус».

Данные привычки стоит ввести в свою жизнь до 40 лет. Однако они могут быть полезны и для людей, которые начнут заниматься этим позже.

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В большей степени влияют на продолжительность жизни занятия спортом, отсутствие зависимости от опиоидов и отказ от курения.

Также на здоровье сказывается управление уровнем стресса, соблюдение режима правильного питания и умеренное потребление алкоголя. Специалисты посоветовали наладить режим сна и качественно проводить время с близкими людьми.

Каждая из перечисленных привычек увеличивает продолжительность жизни на период от 3,5 до 4,5 года.