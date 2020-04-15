    15 апреля 2020, 13:11

    Американский врач сравнил коронавирус с лотереей

    Анастасия Кременчугская

    Марлен Каплан, врач одной из больниц Нью-Йорка, заявил, что коронавирус похож на лотерею. Так как неясно, кто и как среагирует на коронавирусную инфекцию. Об этом написало РИА «Новости».
    Американский врач сравнил коронавирус с лотереей

    Американский доктор ранее сам переболел COVID-19. Скорее всего, он заразился инфекцией от своих пациентов. Будучи в больнице, врач не был уверен, что выкарабкается, и даже записал обращение к своим близким.

    «До того, как мое состояние стало стабилизироваться, я на всякий случай — если бы меня пришлось подключать к ИВЛ — хотел оставить хоть какое-то сообщение для моей семьи, для моих детей, сказать хоть что-то, что я люблю их. Потому что, если бы меня подключили к ИВЛ, я не знаю, сколько бы я был подключен к нему, не знаю, появился бы у меня еще шанс поговорить с ними или нет», — поделился Каплан.

    По его словам, если у человека слишком активный иммунный ответ, то «иммунная система уничтожает не только вирус, но и здоровье».

    Врач дал советы российским коллегам. Он сообщил о необходимости использовать все средства защиты, написал сайт «Аргументы и факты».