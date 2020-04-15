Американский врач сравнил коронавирус с лотереей

Американский доктор ранее сам переболел COVID-19. Скорее всего, он заразился инфекцией от своих пациентов. Будучи в больнице, врач не был уверен, что выкарабкается, и даже записал обращение к своим близким.

«До того, как мое состояние стало стабилизироваться, я на всякий случай — если бы меня пришлось подключать к ИВЛ — хотел оставить хоть какое-то сообщение для моей семьи, для моих детей, сказать хоть что-то, что я люблю их. Потому что, если бы меня подключили к ИВЛ, я не знаю, сколько бы я был подключен к нему, не знаю, появился бы у меня еще шанс поговорить с ними или нет», — поделился Каплан.

По его словам, если у человека слишком активный иммунный ответ, то «иммунная система уничтожает не только вирус, но и здоровье».

Врач дал советы российским коллегам. Он сообщил о необходимости использовать все средства защиты, написал сайт «Аргументы и факты».