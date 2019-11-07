  • Американский врач назвал 6 типов лекарств, опасных для пожилых людей

    07 ноября 2019, 20:48

    Ирина Нагайникова

    Ведущий терапевт и врач скорой помощи из Сан-Франциско Пэт Салбер назвал лекарства, опасные для пожилых людей, сообщило РИА ФАН со ссылкой на Newsmax.
    Американский врач назвал 6 типов лекарств, опасных для пожилых людей

    Самыми опасными Салбер назвал препараты, которые плохо выводятся почками. Например, препараты для диабетиков с длительным периодом полувыведения.

    Осторожность требуется, по словам врача, при использовании антихолинэргических препаратов. Они могут привести к задержке мочеиспускания и запорам или даже вызвать галлюцинации и бред.

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    Миорелаксанты, действие которых направлено на снижение тонуса скелетной мускулатуры, обладают седативным эффектом. Кроме того, они могут вызвать тошноту, головокружение и запор либо понос.

    Лечить запоры с помощью минерального масла людям старшего возраста не рекомендуется. Салбер указал, что оно содержит аспирин и может привести к развитию пневмонии. Врач посоветовал заменить его включением в рацион продуктов, которые содержат много клетчатки.

    Осторожности требует прием безодиазепинов из-за риска когнитивных нарушений.

    Наиболее опасными Салбер назвал калийсберегающие диуретики. Эти препараты могут нанести огромный урон почкам пожилого пациента.