Здоровье 10 августа 2023, 12:49 Американский уролог Левейли рассказал, что жара провоцирует камнеобразование в почках

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Жаркая погода часто провоцирует обезвоживание и камнеобразование в почках. Об этом рассказал американский уролог из Центра передовой робототехники и урологической помощи в Baptist Health Medical Group North, доктор Рэймонд Дж. Левейли, написал «ФедералПресс».

Медик отметил, что при кондиционировании воздуха человек также может испытывать обезвоживание, поскольку вода незаметно испаряется с кожи.

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Избежать проблемы можно в том случае, если употреблять достаточное количество воды за день. Также можно ориентироваться по выделяемой моче: ее должно быть около двух литров в день. Если в жару у людей с камнями в почках возникает боль под грудной клеткой, необходимо вызывать врача, добавил уролог.