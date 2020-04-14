Американский ученый предложил стимулировать иммунитет от коронавируса мелатонином

По его словам, «все боятся большой смертности среди так называемых стариков — людей старше 65 лет». Ученый считает, что причина этого — то, что «у них очень мало мелатонина, которого много у их внуков, поэтому молодые почти не умирают».

«Я не думаю, что мелатонин хоть как-то уменьшит шанс попадания вируса в организм человека, но думаю, может сильно ослабить протекание болезни при заражении», — уверен ученый.