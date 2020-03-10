Американский ученый предложил альтернативу детокс-диетам

По словам медика, пищевые добавки для детокса практически не несут эффекта, а их действие сравнимо с эффектом плацебо.

Результатами исследования он поделился на официальном сайте учреждения.

По словам Аронсона, положительный эффект от популярных детокс-диет носит временный характер. Желаемого результата он также не приносит. Специалист подчеркнул, что похудеть только за счет модных методик питания невозможно.

Кроме того, медик отметил, что установить точный состав пищевых детокс-добавок очень трудно. Также сложно спрогнозировать воздействие веществ на организм.

Аронсон заявил, что организм человека может выводить токсины самостоятельно без диет и БАДов. Для этого необходимо всего лишь отказаться от алкоголя и вредной пищи, а также регулярно заниматься спортом.