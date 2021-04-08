Американский ученый объяснил стрессом ожирение людей во время пандемии

Профессор Бингемптонского университета (США), нейробиолог-диетолог Лина Бегдач объяснила, что почему на фоне пандемии коронавируса люди начали толстеть. С выводами специалиста ознакомился сайт kp.ru.

По данным издания, Бегдач изучает взаимосвязи между диетой и образом жизни, стрессом и психическими расстройствами (депрессия и тревога). По ее мнению, именно стрессом объясняется ожирение людей во время пандемии коронавируса.

«В стрессовой ситуации, организму жизненно важно держать мозг в напряжении. Поэтому он снижает уровень некоторых гормонов и химических веществ в мозге, чтобы отказаться от привычного поведения, которое мешает в экстренной ситуации. И напротив увеличивает выброс других гормонов, которые помогут выжить во время ЧП», — обратила внимание специалист.