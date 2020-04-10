Американский ученый напомнил, что коронавирус не передается через еду

Коронавирусом нельзя заразиться через еду. Специалисты напомнили, что инфекция не является желудочно-кишечным заболеванием и не способна размножаться в продуктах.

Ученый из Университета штата Огайо Санджа Илич напомнил, что любой вирус нуждается в живом хозяине. Его мнение опубликовал журнал MedicalXpress.

«Инфекция COVID-19 не размножается на еде», — подчеркнул Илич.

Подхватить коронавирус в супермаркете действительно можно. Чтобы обезопасить себя, специалист порекомендовал соблюдать социальную дистанцию в два метра. Нелишним будет периодическая обработка рук антисептиком. Если в магазине вы купили овощи и фрукты, то их нужно тщательно вымыть.

Не стоит бояться заказывать еду из магазинов. Информации о том, что коронавирус передался кому-либо через службы доставки супермаркетов или ресторанов, сейчас нет.

Маловероятным заражение корнавирусом через продукты назвали и эксперты «Росконтроля». Наибольшую опасность здесь может представлять та еда, которую употребляют в пищу сырой. На практике, считают в организации, шансов заразиться мало.