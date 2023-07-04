Здоровье 04 июля 2023, 16:56 Американский психиатр Джоэл Бобби рассказал, что медитация помогает справиться со стрессом

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Медитация является отличным способом справиться со стрессом и поддержать свое психическое здоровье. Об этом заявил психолог и психиатр клиники Мейо в США Джоэл Бобби, сообщил «Ридус».

По мнению эксперта, медитация помогает сразу на нескольких уровнях. В частности, благодаря ей становится легче контролировать свои эмоции, наблюдается улучшение памяти, людям после практики проще сосредоточиться. Исследователи отмечали также повышение самооценки и укрепление иммунитета.

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«Практика осознанности также облегчает многие физические и психические проблемы, включая аддиктивное поведение, гнев, выгорание, депрессию, бессонницу, боль, повышенное артериальное давление и симптомы посттравматического стрессового расстройства», — подчеркнул врач.

Он добавил, что медитировать можно разными способами. Например, с помощью медленного и глубокого дыхания, когда человек сосредотачивается на каждом вдохе и выходе.

Еще один способ — лечь и почувствовать все свое тело, ощущения каждой части с головы до ног. Наконец, всегда можно прогуляться в тихом месте.

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