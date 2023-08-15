Здоровье 15 августа 2023, 00:11 Американский Институт качества кофе: напиток поможет сохранить зубы

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Люди, которые любят кофе, обладают более здоровыми зубами. Такой информацией поделилась q-инструктор американского Института качества кофе Полина Владимирова. Об этом сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Специалист пояснила, что подобный эффект оказывают не все виды кофе. Подобный образом на зубы действует черный кофе без добавления молока, сахара и прочих подсластителей. Все дело в том, что в напитке содержатся полифенолы и антиоксиданты, которые убивают бактерии, сообщили «Дни.ру».