Американские врачи вылечили женщину с ВИЧ-инфекцией. Этот случай стал четвертым в мире

Врачам из Нью-Йорка удалось вылечить пациентку с ВИЧ-инфекцией. В своей работе они использовали пересадку стволовых клеток и переливание пуповинной крови, сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации издания, женщина перестала проходить антиретровирусную терапию еще осенью 2020 года. С тех пор у нее не выявили никаких проявлений ВИЧ-инфекции.

Для лечения пациентки средних лет врачи провели ей переливание пуповинной крови от новорожденного. Еще медики пересадили женщине стволовые клетки ее родственника. Размножению вируса препятствовала редкая генетическая мутация, содержащаяся в клетках выбранного человека.

Ранее специалисты фиксировали случаи, когда признаки ВИЧ-инфекции появлялись спустя продолжительный период времени. Несмотря на это, американские врачи настроены оптимистично.

«Все выглядит очень обнадеживающе», — заявил лечащий врач пациентки Маршал Глесби.

Излечение от ВИЧ в Нью-Йорке стало четвертым подобным случаем в мире. Первым человеком, которого удалось вылечить от ВИЧ, стал американец Тимоти Рэй Браун. Мужчина поборол инфекцию в 2007 году.