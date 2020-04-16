    16 апреля 2020, 15:22

    Американские врачи устроили протест

    Анастасия Кременчугская

    Врачи США требуют от владельцев медицинских клиник обеспечить их противоинфекционными костюмами, масками и перчатками. Доктора погибают, заражаясь коронавирусом от пациентов. Об этом написал Telegram-канал RT.

    «Владельцы (клиник) сейчас сидят в своих особняках во Флориде, а их медсестры в это время умирают, потому что не имеют необходимых средств индивидуальной защиты», — цитирует телеграм-канал сайт «Утро.ру».

    Десятки врачей вышли на улицы с плакатами рядом с медицинским центром Кингсбрук в Бруклине, чтобы привлечь внимание к своему тяжелому положению.