Американские врачи устроили протест
Врачи США требуют от владельцев медицинских клиник обеспечить их противоинфекционными костюмами, масками и перчатками. Доктора погибают, заражаясь коронавирусом от пациентов. Об этом написал Telegram-канал RT.
«Владельцы (клиник) сейчас сидят в своих особняках во Флориде, а их медсестры в это время умирают, потому что не имеют необходимых средств индивидуальной защиты», — цитирует телеграм-канал сайт «Утро.ру».
Десятки врачей вышли на улицы с плакатами рядом с медицинским центром Кингсбрук в Бруклине, чтобы привлечь внимание к своему тяжелому положению.