Американские врачи устроили протест

«Владельцы (клиник) сейчас сидят в своих особняках во Флориде, а их медсестры в это время умирают, потому что не имеют необходимых средств индивидуальной защиты», — цитирует телеграм-канал сайт «Утро.ру».

Десятки врачей вышли на улицы с плакатами рядом с медицинским центром Кингсбрук в Бруклине, чтобы привлечь внимание к своему тяжелому положению.