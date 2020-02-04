Американские врачи рекомендовали сократить потребление мяса

Исследование включало наблюдение за 30 тысячами человек в течение 30 лет. Те, кто употреблял мясные продукты ежедневно, сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 3-7% чаще, чем остальные. Также, по словам исследователей, две порции мяса птицы в неделю повышают на 4% риск преждевременной смерти.

Заменить «опасные» деликатесы ученые посоветовали рыбой, бобовыми и орехами, которые также содержат много белка. Однако российские пользователи назвали исследование однобоким и увидели в нем «показуху».

«Пусть еще уж тогда и исследуют последствия отказа от мяса для здоровья», — предложил один из комментаторов.

Ранее «360» писал об исследовании оксфордских медиков, которые доказали, что вегетарианство поможет избежать инфаркта, но повысит риск инсульта.