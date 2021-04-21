Американские врачи рассказали о продуктах для здоровья мужчин

Важные для мужского здоровья продукты назвали диетологи из США. В перечне оказались не только орехи и овощи. Об этом сообщили ИА Nation News.

Нутрициолог Кери Ганс напомнил о пользе миндаля. Он является отличным источником магния, важным для сна и кровеносных сосудов мужчины. Помимо этого, он помогает нервной и мышечной деятельности, обеспечивая их бесперебойное функционирование.

Также диетолог Эми Шапиро рассказал о пользе помидоров, которые помогают предотворатить распространенное у мужчин заболевание — рак простаты. Врачи советуют есть больше фруктов и овощей.

Куда полезнее стейков оказались сардины. Об этом рассказала пара ученых Лиззи Лакатос и Тэмми Лакатос-Шеймз. Рыба богата жирами омега-3, снижающими риск хронических заболеваний.

В список также включили йогурт, картофель, авокадо, цельные злаки, бокал красного вина, чернику и шпинат.