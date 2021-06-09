Американские ученые: антидепрессанты не нужны большинству людей, которым их выписывают

Согласно статистике, антидепрессанты входят в тройку наиболее часто назначаемых классов препаратов в мире. Ученые из Университета Джона Хопкинса выяснили, насколько это оправданно, написало издание Pravda.Ru.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Health Affairs, большая часть рецептов на антидепрессанты выписывается людям, у которых нет диагностированных психиатрических заболеваний. А выписывают их специалисты, которые часто не являются дипломированными психиатрами.

«В период с 1996 по 2017 год количество случаев, когда людям назначали антидепрессанты без психиатрических диагнозов, выросло с 59,5% до 72,7%. Доля поставщиков медицинских услуг, назначавших антидепрессанты без сопутствующего психиатрического диагноза, возросла с 30% всех врачей, не являющихся психиатрами, в 1996 году до 55,4% процента в 2017 году», — рассказал доктор Рамин Моджтабай, ведущий автор исследования.

Антидепрессанты специалисты, часто не имеющие достаточной квалификации, выписывают пациентам, просто для того, чтобы успокоить их.

«Антидепрессанты сегодня — одно из самых больших медицинских мошенничеств в угоду фармкорпорациям», — считают авторы исследования.