Американские ученые выявили связь между сахарным диабетом и потерей слуха | 360°

Здоровье 06 сентября 2022, 18:14 (обновлено: 06 сентября 2022, 20:00) Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Американские ученые выявили связь между сахарным диабетом и потерей слуха American Diabetes Association: высокий уровень сахара в крови может повредить сосуды в ухе

Читать 360tv в

Научные сотрудники Американской диабетической ассоциации (American Diabetes Association) выявили связь потери слуха с сахарным диабетом. Результаты их исследования привел сайт Medical Xpress.

В работе сказано, что у пациентов с преддиабетом и диабетом потеря слуха встречается почти в два раза чаще, чем у людей без этого заболевания. Причиной может быть то, что высокий уровень сахара в крови повреждает мелкие кровеносные сосуды во внутреннем ухе, написал «Ридус».

Реклама

Специалисты сообщили, что признаками потери слуха могут стать частые обращения к другим людям с просьбой повторить, что они сказали, а также привычка увеличивать громкость телевизора или радио.

Реклама

Людям, которые подозревают, что теряют слух, ученые советуют как можно скорее обратиться к своему лечащему доктору.

0 0 0 0 0 0