Американские ученые выяснили причину хронических болей в спине

По данным экспертов, именно эта проблема объединяет людей, страдающих от болей в районе нижней части спины. Вывод был сделан после исследования 98 добровольцев.

«Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и подострой болью в спине заметно снижен объем прилежащего ядра головного мозга», — рассказали ученые.

Ранее португальские и американские ученые провели исследование, в результате которого выяснилось, что не только мозг решает, подходит ли предложенная еда организму. В осуществлении выбора участвуют еще и органы пищеварения. Кроме того, изучая пищевое поведение мывшей, эксперты обнаружили, что мозг подключается к выбору значительно позже. Он получает сигналы от постпищеварительных процессов, происходящих в кишечнике.