    22 апреля 2020, 16:35

    Американские ученые выяснили причину хронических болей в спине

    Дарья Морозова

    Исследователи из США обнаружили, что хронические боли в спине вязаны с изменениями в прилежащем ядре головного мозга. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

    По данным экспертов, именно эта проблема объединяет людей, страдающих от болей в районе нижней части спины. Вывод был сделан после исследования 98 добровольцев.

    «Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и подострой болью в спине заметно снижен объем прилежащего ядра головного мозга», — рассказали ученые.

    Ранее португальские и американские ученые провели исследование, в результате которого выяснилось, что не только мозг решает, подходит ли предложенная еда организму. В осуществлении выбора участвуют еще и органы пищеварения. Кроме того, изучая пищевое поведение мывшей, эксперты обнаружили, что мозг подключается к выбору значительно позже. Он получает сигналы от постпищеварительных процессов, происходящих в кишечнике.