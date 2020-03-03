Американские ученые выяснили, что женатые мужчины чаще жалуются на здоровье

Ученые пригласили для участия в опросе 1 259 респондентов. При этом они отобрали только тех, кто перенес грипп в последние 12 месяцев.

Свое самочувствие мужчины оценивали по специальной шкале, сообщило РИА ФАН. По результатам опроса, на плохое самочувствие чаще жаловались люди с низким уровнем дохода, в депрессии или мужчины, состоящие в браке.

Исследователи отметили, что в Соединенных Штатах далеко не всем доступна качественная медицина. Из-за этого жители боятся осложнений гриппа. Женатые мужчины, по мнению ученых, привыкли чувствовать заботу супругов и позволяют себе поболеть.