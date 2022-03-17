Американские ученые выяснили, что мясо и молочные продукты могут сократить срок жизни

Ученые медицинского колледжа Университета штата Пенсильвания заявили, что регулярное употребление некоторых продуктов способно привести к сокращению продолжительности жизни. Об этом написало издание Merck Manual.

К опасным продуктам они отнесли говядину, курицу и молочные изделия, в которых содержатся серосодержащие аминокислоты. То есть частое их употребление может не просто спровоцировать развитие сердечных болезней, а даже привести к смерти, сообщило ИА Nation News.

«Важно сосредоточиться не только на этих аминокислотах, но и на создании здоровых диетических моделей в целом», — сообщила врач-диетолог Лиза Янг и добавила, что необходимо включить в каждодневный рацион больше фруктов и овощей.