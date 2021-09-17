Американские ученые рассказали, с чем связано покалывание в пальцах рук и ног

Нередко у людей наблюдается странное покалывание в пальцах. О чем говорит это явление, выяснили исследователи из Мичиганского университета здравоохранения, написало РИА «Новости».

Ученые считают, что это признаки недостатка в организме жизненно важного витамина. Они имеют ввиду витамин В12. Оказывается, его дефицит вызывает повреждение нервов, а это приводит к дискомфорту в пальцах ног и рук, сообщил сайт «ФедералПресс».

Также стало известно, что еще одним симптомом нехватки этого витамина является слабость в мышцах и ослабление рефлексов. Сильного беспокойства у человека это вызывать не должно, однако, если такое происходит достаточно часто, стоит обратиться к лечащему врачу.

Витамин В12 отвечает за работу ЦНС, участвует в выработке эритроцитов и ДНК.