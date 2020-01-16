Американские ученые рассказали о влиянии молока на продолжительность жизни
Ученые из университета Бригама Янга в США объяснили, как связано употребление молока и продолжительность жизни людей, пишет ИА Nation news, ссылаясь на сайт учебного заведения.
Эксперты провели исследование, чтобы узнать, как жирность молока отражается на длине теломеров (главный показатель возраста человека) и хромосомах. Выяснилось, что американцы, употреблявшие молоко с низким процентом содержания жира, являются долгожителями. Те, кто предпочитает жирное молоко, лишались 145 основных пар нуклеотидов (при этом 69 пар приравниваются к четырем биологическим годам). Нуклеотиды тех, кто вовсе отказался от молока, были короче, чем у любителей напитка с низкой жирностью.