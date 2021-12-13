Американские ученые рассказали, какие продукты негативно влияют на работу мозга
Ученые из Гарвардской медицинской школы заявили, что жареная пища плохо влияет на мозг
Не секрет, что питание сильно сказывается на состоянии здоровья. Некоторые продукты способны ухудшать работу мозга. Ученые из Гарвардской медицинской школы рассказали, от какой еды стоит отказаться, чтобы улучшить память и снизить риски развития деменции. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на Al Arabiya.
Согласно исследованиям психиатра Умы Найду, продукты с содержанием большого количества сахара способны привести к избытку глюкозы. Это чревато снижением пластичности гиппокампа и ухудшением памяти.
Кроме того, стоит сократить потребление жареной пищи. Из-за такой еды может возникнуть депрессия, а также снижение интеллектуальной активности. Подобный эффект оказывают и продукты с содержанием крахмала и углеводов, такие как хлеб, макаронные изделия и продукты из рафинированной муки.
Употребление алкоголя же вызывает стресс и тоже негативно сказывается на работе мозга. Пищевые добавки нитраты отрицательно влияют как на кишечную микрофлору, так и на работу мозга.