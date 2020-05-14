Американские ученые протестировали на макаках вакцину от коронавируса

Авторы исследования рассказали, что вакцина «защитила макак от пневмонии и повреждений тканей легких, связанных с коронавирусной инфекцией».

«Успешное завершение этих экспериментов на приматах позволило нам начать проведение первой фазы клинических испытаний на добровольцах еще 23 апреля», — уточнили они.