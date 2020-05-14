Американские ученые протестировали на макаках вакцину от коронавируса
Группа американских и британских ученых начала испытание экспериментальной вакцины от коронавируса на добровольцах. До этого они проверяли ее на обезьянах. Об этом сообщил Daily Storm.
Авторы исследования рассказали, что вакцина «защитила макак от пневмонии и повреждений тканей легких, связанных с коронавирусной инфекцией».
«Успешное завершение этих экспериментов на приматах позволило нам начать проведение первой фазы клинических испытаний на добровольцах еще 23 апреля», — уточнили они.