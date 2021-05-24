Американские ученые перечислили признаки скорой смерти

Американские ученые провели исследование и выявили пять признаков, которые свидетельствуют о приближающейся смерти. Об этом сообщил Пятый канал.

«Невские новости» отметили, что сильная одышка или «воздушный голод» является главным признаком скорой кончины. Сбой в работе центральной нервной системы также указывает на приближение конца. Среди других признаков, которые не стоит игнорировать — глубокая депрессия, притупленное внимание и отсутствие какой-либо реакции, а также отказ от употребления пищи.

«Кроме того, когда человек приближается к смерти, его руки, ступни или ноги могут быть холодными на ощупь», — обратили внимание исследователи.