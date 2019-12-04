Американские ученые опровергли пользу белка

Ученые отметили, что увеличение белка в рационе человека зависит от конкретного случая.

Исследователи оценили 1520 работ и более 900 участников. Они обращали внимание на возраст, снижение веса, суточную активность и употребление белка. Для вывода ученые сравнили изменения мышечной массы здоровых людей старше 19 лет в период от шести недель.

По результатам исследования выяснилось, что превышение нормы белка полезно лишь тем, кто хочет увеличить мышечную массу на силовых тренировках.

«Не сокращайте количество всех продуктов, которые вы обычно едите, потому что вы непреднамеренно сократите и белки. Вместо этого постарайтесь поддерживать или даже умеренно увеличивать продукты, богатые белком. Сокращайте углеводы и пищу, содержащую насыщенные жиры», — посоветовала руководитель исследования Уэйн Кэмпбелл.

Стало известно, что на тело людей с постоянным весом повышенное употребление белка никак не влияет. Однако пожилым женщинам с маленьким белковым рационом и регулярными физическими нагрузками он, возможно, поможет держать тело в тонусе.