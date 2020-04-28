    28 апреля 2020, 13:36

    Американские ученые определили вредные для умственных способностей продукты

    Ольга Ситникова

    Исследователи из Университета Южного Иллинойса в США выяснили, что большое содержание жиров провоцирует умственную усталость. Об этом сообщил портал «Ридус».
    Американские ученые определили вредные для умственных способностей продукты

    Ученые установили, что жирная еда снижает когнитивные способности. По их мнению, при сохранении нормального веса ухудшения замечаются лишь временно, однако при ожирении и метаболических расстройствах — постоянно.

    Жирными продуктами эксперты посчитали бургеры, пиццу, картошку фри, чипсы, а также привычные для россиян бутерброды с колбасой, сыром и сливочным маслом, жареную картошку, шашлык, котлеты, и салаты с майонезом. Вред наносят также торты и пирожные на основе масляного крема.

    Высокожировая диета способствует сокращению глюкозы, поставляемой в мозг. Организм заменяет ее кетоновыми телами, которые считаются медленным источником энергии.

    Исследование ученые проводили на крысах. Одна группа подопытных питалась жирной пищей, а другая — нейтральной.

    «Один из ключевых выводов нашего исследования — нужно отказаться от диеты с высоким содержанием жиров, которая не только приводит к ожирению, но также негативно влияет на когнитивные способности», — пояснили специалисты.