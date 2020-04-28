Американские ученые определили вредные для умственных способностей продукты

Ученые установили, что жирная еда снижает когнитивные способности. По их мнению, при сохранении нормального веса ухудшения замечаются лишь временно, однако при ожирении и метаболических расстройствах — постоянно.

Жирными продуктами эксперты посчитали бургеры, пиццу, картошку фри, чипсы, а также привычные для россиян бутерброды с колбасой, сыром и сливочным маслом, жареную картошку, шашлык, котлеты, и салаты с майонезом. Вред наносят также торты и пирожные на основе масляного крема.

Высокожировая диета способствует сокращению глюкозы, поставляемой в мозг. Организм заменяет ее кетоновыми телами, которые считаются медленным источником энергии.

Исследование ученые проводили на крысах. Одна группа подопытных питалась жирной пищей, а другая — нейтральной.

«Один из ключевых выводов нашего исследования — нужно отказаться от диеты с высоким содержанием жиров, которая не только приводит к ожирению, но также негативно влияет на когнитивные способности», — пояснили специалисты.