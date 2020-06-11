Американские ученые объяснили, почему мужчины тяжелее переносят коронавирус

В ходе исследования выяснилось, что у мужчин после инфицирования COVID-19 повышался уровень провоспалительных молекул. Вместе с тем у женщин во время болезни лучше активизировались Т-клетки, которые отвечают за иммунитет.

Ученые предполагают, что результаты этой работы должны помочь подобрать подходящее лечение для пациентов разного пола.