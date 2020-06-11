Американские ученые объяснили, почему мужчины тяжелее переносят коронавирус
Ученые из Йельского университета проследили за тем, как иммунная система представителей обоих полов реагирует на заражение коронавирусом. Специалисты объяснили, почему мужчины переносят болезнь тяжелее. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранное издание.
В ходе исследования выяснилось, что у мужчин после инфицирования COVID-19 повышался уровень провоспалительных молекул. Вместе с тем у женщин во время болезни лучше активизировались Т-клетки, которые отвечают за иммунитет.
Ученые предполагают, что результаты этой работы должны помочь подобрать подходящее лечение для пациентов разного пола.