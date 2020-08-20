Американские ученые назвали идеальный возраст для похудения

По данным Всемирного банка, в мире по состоянию на 2016 год было более двух миллиардов людей с лишним весом, что составляет 44% всего взрослого населения планеты. Этот показатель вырос по сравнению с 1975 годом в три раза. При этом число детей, страдающих ожирением в наше время, перевалило за 40 миллионов.

Американские ученые в ходе эксперимента, который проводился целых 17 лет (с 1998 по 2015 годы), выяснили идеальный возраст для похудения. Им является период с 25 до 40 лет. Уменьшение жировой прослойки в этот период снижает риск наступления ранней смерти в два раза.

Выяснилось, что, те, кто худел в промежутке с 25 до 40 лет, имели больше шансов на здоровую жизнь. Те же, кто сбрасывал вес после 40 лет, получали дополнительные риски для здоровья. Выводы американских ученых прокомментировала Марият Мухина, диетолог, эксперт Роскачества. Она с исследователями совершенно согласна.

«Есть здравый смысл в том, что нужно снижать вес как можно раньше, и после сорока лет те соматические заболевания, которые являются осложнениями ожирения, становится сложно нивелировать и излечить. Если у вас уже износились суставы, вылезли межпозвоночные грыжи, то, даже если вы снизите вес, вам все равно придется рассматривать возможность замены сустава и операции на позвоночнике. Получается, что мы причину убрали, но последствия продолжаем дальше лечить», — заявила она.

По ее словам, чтобы похудеть, необходимо комплексно подойти к решению проблемы, а не только сидеть на диетах. Мухина подчеркнула, что также полезно ходить на массаж или же делать инъекции озона.