Американские ученые нашли слабое место коронавируса

Американские ученые предложили новый механизм лечения коронавируса, который бьет по слабому месту болезни. Для этого они предлагают использовать лекарственную мишень.

Лекарственной мишенью называют молекулу в организме человека, работа которой связана с возникновением или развитием какой-либо патологии. Ученые из Института биомедицинских наук американского Университета штата Джорджия обнаружили такую общую уязвимость у коронавирусов SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV. Их статья опубликована в журнале Science.

«В то время как традиционные противовирусные препараты воздействуют на вирусные ферменты, которые часто подвержены мутации и, следовательно, приводят к устойчивости к лекарственным препаратам, воздействие на белки, необходимые для репликации вируса, является стратегией, которая поможет этого избежать», — говорится в исследовании американских ученых.

Речь идет о белке Tom70, который обычно как раз помогает коронавирусам, но в связке с геном Orf9b его можно использовать в качестве лекарственной мишени.

Ранее иммунологи заявили, что каждый пятый переболевший COVID-19 теряет антитела уже через два месяца. Скорее всего, организм в таких случаях в таких случаях атывает ально вырабатывает небольшое количество антител к вирусу.