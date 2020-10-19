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    19 октября 2020, 15:57

    Американские ученые нашли слабое место коронавируса

    Ксения Басырова

    Американские ученые предложили новый механизм лечения коронавируса, который бьет по слабому месту болезни. Для этого они предлагают использовать лекарственную мишень.
    Американские ученые нашли слабое место коронавируса

    Лекарственной мишенью называют молекулу в организме человека, работа которой связана с возникновением или развитием какой-либо патологии. Ученые из Института биомедицинских наук американского Университета штата Джорджия обнаружили такую общую уязвимость у коронавирусов SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV. Их статья опубликована в журнале Science.

    «В то время как традиционные противовирусные препараты воздействуют на вирусные ферменты, которые часто подвержены мутации и, следовательно, приводят к устойчивости к лекарственным препаратам, воздействие на белки, необходимые для репликации вируса, является стратегией, которая поможет этого избежать», — говорится в исследовании американских ученых.

    Речь идет о белке Tom70, который обычно как раз помогает коронавирусам, но в связке с геном Orf9b его можно использовать в качестве лекарственной мишени.

    Ранее иммунологи заявили, что каждый пятый переболевший COVID-19 теряет антитела уже через два месяца. Скорее всего, организм в таких случаях в таких случаях атывает ально вырабатывает небольшое количество антител к вирусу.