  • Американские ученые будут имитировать зимнюю спячку животных для борьбы с ожирением

    27 ноября 2019, 18:25

    Ирина Нагайникова

    Ученые из Университета штата Юта (США) разрабатывают методику редактирования ДНК, которая позволит избежать резкого повышения веса, сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Cell Reports.

    Специалисты заинтересовались феноменом зимней спячки у животных. Стремление понять, как животным удается обходиться без движения по несколько месяцев, привело их к изучению ДНК.

    Интерес не был случайным. Ведь люди, которые подолгу ведут неактивный образ жизни, страдают ожирением и многими другими заболеваниями. Животных, впадающих в спячку, от этого спасают угнетение метаболизма, замедление сердцебиения, рост уровня азота в крови (он спасает почки) и временная инсулинорезистентность.

    Специалисты изучили ранее не исследованную ДНК четырех видов впадающих в спячку млекопитающих. В ней нашли 364 генетических элемента, которые контролируют подавление аппетита и инсулинорезистентность. Отмечается, что они располагаются вблизи участков ДНК, которые у людей связаны с ожирением.

    В дальнейшем авторы исследования хотят имитировать действие этих генов для профилактики и лечения ожирения.