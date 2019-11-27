Американские ученые будут имитировать зимнюю спячку животных для борьбы с ожирением

Специалисты заинтересовались феноменом зимней спячки у животных. Стремление понять, как животным удается обходиться без движения по несколько месяцев, привело их к изучению ДНК.

Интерес не был случайным. Ведь люди, которые подолгу ведут неактивный образ жизни, страдают ожирением и многими другими заболеваниями. Животных, впадающих в спячку, от этого спасают угнетение метаболизма, замедление сердцебиения, рост уровня азота в крови (он спасает почки) и временная инсулинорезистентность.

Специалисты изучили ранее не исследованную ДНК четырех видов впадающих в спячку млекопитающих. В ней нашли 364 генетических элемента, которые контролируют подавление аппетита и инсулинорезистентность. Отмечается, что они располагаются вблизи участков ДНК, которые у людей связаны с ожирением.

В дальнейшем авторы исследования хотят имитировать действие этих генов для профилактики и лечения ожирения.