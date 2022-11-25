Здоровье 25 ноября 2022, 11:28 Американские специалисты связали начало пандемии с ошибкой исследователей Комитет сената США назвал началом пандемии COVID-19 инцидент во время исследования Unsplash

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Пандемию коронавируса мог запустить некий случай в лаборатории. К таким выводам пришли в комитете сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям, рассказало РИА ФАН.

Американские специалисты собрали и проанализировали общедоступную информацию о том, как началось массовое заражение. Они опровергли гипотезу о природном происхождении нового коронавируса, назвали ее неточной и не заслуживающей доверия.

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Специалисты решили, что COVID-19 распространился после «инцидента, связанного с исследованиями». Какого именно, авторы правительственного отчета уточнять не стали. Они признали, что, если появятся новые данные и их получится проверить, они изменят свой вердикт.

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Версию об утечке коронавируса из лаборатории Уханя в Китае подтвердили ученые Калифорнийского университета. Они заявили, что генетического следа SARS-CoV-2 нет в обычном коронавирусе.

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что коронавирус мог передаться от человека животным, мутировать и вернуться к человеку.