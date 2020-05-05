Американские медики рассказали о «счастливой гипоксии» у пациентов с COVID-19

Если у здоровых людей насыщение крови кислородом (сатурация) составляет не менее 95%, то у пациентов с коронавирусом из-за воспаления легких она падает до 50-80%. При этих показателях органы человека испытывают кислородное голодание. Несмотря на это, у пациентов со «счастливой гипоксией» признаков одышки и внешнего ухудшения состояния не наблюдалось.

Преподаватель Московского медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова врач-пульмонолог Сергей Бабак не согласен с полученными данными.

«Я думаю, это какая-то ошибка, — заявил он „МК“. — Когда у человека низкий кислород в крови, наступает общая гипоксия, органная». По словам специалиста, при этом пациент «фактически задыхается».

Бабак скептически отнесся к тому, «что при сатурации в 56-60% человек не ощущает ничего». «Такого быть не может, это против физики процесса», — отметил пульмонолог.