Американские эксперты обнаружили причину болезни вейперов

Представители центров опубликовали данные исследований 29 пациентов, которые страдают от болезни вейперов.

Специалисты провели анализ образцов жидкости из легких участников исследования. По мнению ученых, повреждения, которые характерны для болезни вейперов, вызвала маслянистая синтетическая форма ацетата витамина Е.

Он обычно входит в состав смесей для вейпинга, которые продают на черном рынке. Большинство пациентов действительно использовали такие смеси незадолго до того, как обнаружили проявление симптомов болезни вейперов.

По информации «Газеты.ru», исследование подтверждает, что никотиновые смеси становятся причиной болезни вейперов реже, чем считалось раньше. Однако ученые не исключают этой возможности. Эксперты советуют избегать подобных смесей, пока их влияние на организм не изучат полностью.

В США почти в 2050 случаев диагностировали болезнь вейперов, в 39 из них был летальный исход.