Американские диетологи рассказали, какие привычки мешают сбросить лишний вес

Диетологи из США Лиза Янг и Триста Бест рассказали, какие привычки не дают избавиться от лишних килограммов. По их словам, многие люди не могут похудеть из-за постоянного стресса и из-за больших порций нездоровой пищи. Об этом написало РИА ФАН.

Помимо уменьшения порций, специалисты порекомендовали худеющим снизить употребление продуктов с большим содержанием сахара, жира и соли, поскольку они способствует набору веса.

Также диетологи указали на важность правильного режима сна и избегания стрессовых ситуаций. Выполняя все эти правила, человек, борющийся с лишним весом, сможет добиться нужных результатов гораздо быстрее и эффективнее, отметили американские специалисты.

Ранее швейцарские ученые сообщили, что аминокислоты могут уменьшить аппетит и вызвать желание больше двигаться. Они рекомендовали людям с лишним весом есть мясо, рыбу, яйца, молоко, бобовые, орехи и прочие белковые продукты.