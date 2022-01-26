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    26 января 2022, 15:44

    Американские диетологи рассказали, как похудеть после 50 лет

    Диетолог Чонг: после 50 лет важно выполнять силовые тренировки

    Оксана Лавнюженко

    Женщинам после 50 лет похудеть удается значительно сложнее, поскольку в организме происходят весомые гормональные изменения. Также на избавление от лишних килограммов влияет низкий обмен веществ, стресс, некачественный сон и другие факторы. О том, как эффективно привести себя в форму, рассказала изданию Eat This, Not That! диетолог Лори Чонг.

    Американские диетологи рассказали, как похудеть после 50 лет

    По словам специалиста, очень важно выполнять силовые тренировки. Благодаря упражнениям можно не только сбросить лишний вес, но и улучшить состояние мышц. Для эффективности следует заниматься несколько раз в неделю хотя бы по 40 минут, написало «Утро.ру».

    Диетолог Бонни Тауб-Дикс советует людям старше 50 лет пересмотреть свое питание и наладить питьевой режим. Ориентироваться при этом следует не на общепринятые нормы, а на свои потребности и свой вес. По словам специалиста, из рациона важно убрать продукты, содержащие большое количество сахара.

    Ежедневное питание должно состоять из продуктов, имеющих в своем составе клетчатку. Кроме того, нужно как можно чаще есть бобовые, зерновые, семена и орехи. Также специалисты советуют не концентрировать свой день на приемах пищи и не переедать.