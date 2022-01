Американские диетологи рассказали, как похудеть после 50 лет

Женщинам после 50 лет похудеть удается значительно сложнее, поскольку в организме происходят весомые гормональные изменения. Также на избавление от лишних килограммов влияет низкий обмен веществ, стресс, некачественный сон и другие факторы. О том, как эффективно привести себя в форму, рассказала изданию Eat This, Not That! диетолог Лори Чонг.

По словам специалиста, очень важно выполнять силовые тренировки. Благодаря упражнениям можно не только сбросить лишний вес, но и улучшить состояние мышц. Для эффективности следует заниматься несколько раз в неделю хотя бы по 40 минут, написало «Утро.ру».

Диетолог Бонни Тауб-Дикс советует людям старше 50 лет пересмотреть свое питание и наладить питьевой режим. Ориентироваться при этом следует не на общепринятые нормы, а на свои потребности и свой вес. По словам специалиста, из рациона важно убрать продукты, содержащие большое количество сахара.

Ежедневное питание должно состоять из продуктов, имеющих в своем составе клетчатку. Кроме того, нужно как можно чаще есть бобовые, зерновые, семена и орехи. Также специалисты советуют не концентрировать свой день на приемах пищи и не переедать.