Американская ведущая узнала о раке в прямом эфире

Ведущая американского регионального канала KFOR Али Мейер хотела обратить внимание зрителей на проблему рака груди, поэтому решила пройти обследование в прямом эфире. Она не ожидала, что ей могут поставить такой диагноз, и не сдержала слез.

«Ни за что не ожидала, что это не будет просто и быстро. У меня не было опасений: каких-то предпосылок или похожих диагнозов в семье», — поделилась Али Мейер.

Позже диагноз телеведущей подтвердился.

По словам журналистки, слова врача стали для нее настоящим шоком. Особенно тяжело ей было рассказать о раке груди мужу и дочкам.

Спустя два месяца Али Мейер сделали операцию и почти полностью удалили правую грудь. Через год она прошла повторное обследование, метастазы не обнаружили.