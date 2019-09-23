Американку с врожденной маской Бэтмена вылечат в России

Малышка из Южной Флориды, США, родилась с родимым пятном почти на все лицо в виде «маски Бэтмена». Когда в помощи отказали американские врачи, за лечение девочки пообещал взяться врач из России.

Луна Феннер появилась на свет с врожденным меланоцитарным невусом. Аномалия проявляет себя темными пятнами на коже, как правило на лице, уточнил сайт издания Daily Mail.

Врачи в США после осмотра ребенка взялись провести лазерную операцию. Но предупредили, что потребуется до сотни процедур. Мать девочки, Кэрол Феннер почти отчаялась, когда предложение о помощи пришло к ней с другого конца планеты, из российского Краснодара. Хирург из России Борис Попович сказал, что возьмется за лечение девочки — о странном отклонении малышки он прочел в новостях. По словам Поповича, он готов применить к ребенку новаторские методы лечения, недоступные до сих пор в США.

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Уже во вторник, 24 сентября Кэрол и Луна вылетают в Россию. В случае успеха малышке предстоит перенести шесть или восемь операций. Каждая из них обойдется приблизительно в 25 тысяч долларов и родители готовы на такие траты.

«Доктор Попов согласился, чтобы я встретилась с некоторыми родителями маленьких пациентов, которым ужеделали подобные операции. Мой муж останется здесь, в США, чтобы оплачивать счета и все остальное», — рассказала мама малышки.

Женщина призналась, что боялась сойти с ума, пока дождется вылета. Но уже через несколько часов она отправится в Россию.