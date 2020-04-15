Американка с коронавирусом родила в коме

Жительница американского города Ванкувер заразилась коронавирусом в марте. За восемь дней у нее сильно ухудшилось состояние. Ее госпитализировали и ввели в искусственную кому.

Женщину подключили к аппарату ИВЛ на 33й неделе беременности. Выйдя из комы, она узнала, что родила.

Анджелу выписали из больницы 11 апреля. Дочку она до сих пор не держала на руках, сообщил сайт «Дни.ру». Увидеть свою малышку женщина сможет, когда ее тест на коронавирус покажет отрицательный результат.

Новорожденная находится в реанимации, она не заражена коронавирусом.