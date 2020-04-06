Американка раскрыла причину плохой борьбы с коронавирусом в США

Когда в Северной Каролине началось распространение коронавируса, президент Америки Дональд Трамп выступал и рассказывал, что коронавирус — ерунда, с которой Штаты справятся за пару недель. По словам американки, «Трамп — просто бессердечный идиот».

Она считает, что люди в стране умирают именно из-за Трампа.

«Сейчас я смотрю на него как на преступника. Из-за него, из-за его бездействия, медлительности умирают люди по всей стране. Теперь мы воруем маски у Германии. А то, что Россия передала нам два самолета гуманитарной помощи, я узнала только случайно, от матери. Для того чтобы найти подтверждение этой информации, мне пришлось перекопать весь интернет», — сообщила Вина.

В Соединенных Штатах не хватает ни сотрудников, ни медицинского оборудования. Президент угрожает увольнением каждому, кто будет жаловаться.

В ближайшее время в Северной Каролине запустят новый вид доставки. Ты заказываешь продукты, тебе назначают время, к которому нужно быть у магазина, ты приезжаешь, платишь и забираешь готовый пакет.

«На работу никто не ходит, кто мог, перешел на удаленный формат. Жестких запретов на выход из дома, штрафов, комендантских часов у нас нет, но большинство к рекомендациям относится ответственно — ходим в масках, перчатках, без необходимости не выходим вообще», — поделилась женщина.