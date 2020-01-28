Американец жил с червем в мозге 10 лет
Несколько месяцев американец страдал от головных болей, потери сознания и рвоты. Причиной плохого самочувствия оказался свиной цепень в его голове. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на портал CBS 21.
Мужчина из Техаса несколько месяцев мучился от сильных головных болей и обмороков. Результаты анализов показали образование в мозге длиной около четырех сантиметров. Оказалось, что это свиной цепень, который попал в организм пациента 10 лет назад во время поездки в Мексику.
Паразита удалили с помощью операции, сейчас мужчина здоров.