Американец жил с червем в мозге 10 лет

Мужчина из Техаса несколько месяцев мучился от сильных головных болей и обмороков. Результаты анализов показали образование в мозге длиной около четырех сантиметров. Оказалось, что это свиной цепень, который попал в организм пациента 10 лет назад во время поездки в Мексику.

Паразита удалили с помощью операции, сейчас мужчина здоров.