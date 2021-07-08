Американец рассказал, как сбросил 16 килограммов за восемь месяцев

40-летнему разработчику видеоигр из города Сан-Прейри (штат Висконсин, США) Аарону Сан-Филиппо удалось сбросить 16 лишних килограммов за восемь месяцев. Секретом похудения мужчина поделился с изданием Today.

Мужчина рассказал о том, что на протяжении всей жизни испытывал проблемы с лишним весом. В 40 лет он весил 104 килограмма при росте 175 сантиметров. Из-за лишнего веса он постоянно испытывал проблемы со здоровьем: повышенное кровяное давление и повышенный уровень холестерина в крови, сообщила «Газета.ru».

«Лишний вес был источником постоянного стресса. Мне не нравилось, как я выгляжу, и я решил, что пришло время это изменить», — заявил мужчина.

Также одним из поводов похудеть стал развод. Мужчина приступил к похудению в 2020 году. В первую очередь он сократил порции и стал потреблять не более 1600 калорий в день. Кроме того, он попробовал интервальное голодание и стал проходить от трех до шести километров в день.

В феврале 2021 года Сан-Филиппо столкнулся с новой проблемой. Несмотря на то, что он скинул уже 14 килограммов, его вес перестал уходить. Мужчина обратился за советом к диетологу. Врач порекомендовал ему делать упражнения на кардио- и силовые тренировки и увеличить количество белка в рационе.

В итоге мужчина начал активные занятия спортом, перестал голодать и нарастил мышечную массу. На данный момент его вес составляет 88 килограммов.