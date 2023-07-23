23 июля 2023, 09:04
Американец лишился обеих рук после укуса блохи
NYP: жителю Техаса ампутировали руки из-за сыпного тифа от укуса блохи
Житель Техаса, 35-летний Майкл Кольхоф, лишился обеих рук из-за распространения сыпного тифа после укуса блохи. Об этом сообщили в издании New York Post.
Мужнину доставили в отделение неотложной помощи Сан-Антонио после потери чувствительности пальцев на ногах. Он испытывал серьезное недомогание, которое его семья перепутала с тяжелым гриппом.
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Вскоре у мужчины случился септический шок, из-за чего органы начали отказывать. Врачи подключили Кольхофа к аппарату ИВЛ и начали давать антибиотики.
Брат Майкла рассказал, что пострадавший несколько раз был на пороге смерти. Спустя 11 дней интенсивной терапии состояние техасца стало стабильным, но из-за некоторых препаратов у него развилась сухая гангрена конечностей.
Медики не смогли устранить недуг и ампутировали обе руки до предплечья, а также часть стопы.
Врачи заключили, что причиной сепсиса и резкого ухудшения здоровья стал сыпной тиф, который был вызван одним укусом блохи. Такая форма заболевания встречается в США крайне редко.
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