Болезни Альцгеймера и Паркинсона научились определять по глазам

Болезни Альцгеймера и Паркинсона можно диагностировать на очень ранних стадиях, если изучить глаза пациентов. Нейроны в сетчатке погибают так же, как и в головном мозге, узнать об этом можно с помощью простого оборудования, рассказали исследователи газете The Washington Post.

Выявление нейродегенеративного заболевания на ранней стадии может дать пациентам больше времени для планирования своего будущего — будь то организация ухода или проведение времени с семьей. В долгосрочной перспективе может появиться лечение, надеются ученые.

Майя Короньо-Хамауи и ее команда из медицинского центра Cedars-Sinai изобрели метод обнаружения амилоидных бляшек в сетчатке, которые могут свидетельствовать о болезни Альцгеймера. Ученые показали, что эти бляшки связаны с уменьшением объема гиппокампа и ухудшением когнитивных функций.

Одно сканирование обходится в 285 долларов (21 тысяча рублей). Для процедуры требуется модифицированное офтальмологическое оборудование и приправа карри (порошок из куркумы). Содержащийся в карри куркумин реагирует с белком, который образует амилоидные бляшки в сетчатке и светится желтым при облучении синим светом.

Исследовательница Ругу Фанг из Университета Флориды применяет искусственный интеллект для обнаружения болезни Паркинсона. Для этого добровольцам делают снимок глазного дна. Затем нейросеть анализирует изменения в микроскопических кровеносных сосудах в задней части глаза.

Эти изменения характерны как для болезни Паркинсона, так и для болезни Альцгеймера. Первоначальные результаты показывают, что компьютерные алгоритмы отличают пациентов с болезнью Паркинсона от здоровых людей с точностью до 70%.