Альтернативу колбасе в окрошке нашли в неожиданном продукте

Освежающая окрошка летом — приятный, но калорийный продукт. Роскачество нашло альтернативу колбасе в блюде, если хочется похудеть (но уже к следующему лету). Ее нужно заменить на мясо птицы.

Калорийность окрошки с редисом, огурцами, яйцами, картофелем, зеленью и колбасой в одной порции составляет 380-420 килокалорий. Это с учетом, что порция весит от 300 до 400 граммов. Именно колбаса является самым тяжелым ингредиентом в блюде, но Роскачество выбрало оптимальную альтернативу для нее, говорится на сайте ведомства.

Вместо колбасы в окрошку можно добавить филе курицы или индейки. В этом случае калорийность значительно снизится — энергетическая ценность филе составляет 113-130 килокалорий на 100 граммов.

Кроме того, тем, кто следит за своим весом, советуют заправлять нежирную окрошку кефиром, минеральной водой или таном. Если от кваса отказываться не хочется, то лучше выбирать продукт без сахара.

В Роскачестве рекомендовали не есть окрошку на ночь, так как в мясе содержится тирозин, не дающий мозгу засыпать, а квас может вызвать вздутие. Полностью отказаться от окрошки призвали людей с язвой, высокой секрецией желудка и при обострении хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Напитки, полученные в результате брожения, не стоит пить при мочекаменной болезни, а сладкий квас нельзя употреблять диабетикам.