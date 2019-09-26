Алтайский Минздрав уточнил состояние пострадавших при жесткой посадке самолета
Госпитализированной женщине, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Алтайского края предварительно диагностировали ушибы почек и поясничного отдела позвоночника. Лечение она проходит в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи.
Уже 46 пассажиров обратились за помощью после жесткой посадки самолета в БарнаулеПодробнее
Остальные обратившиеся к врачам переведены на амбулаторное лечение после обследования и необходимых процедур.
Boeing 767-300, летевший из Вьетнама, совершил жесткую посадку в Барнауле накануне вечером. Предварительно установлено, что у судна началось задымление правой стойки шасси. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа. Их эвакуировали. Пожар удалось потушить через 19 минут.
В Минтрансе подчеркнули, что все службы аэропорта, в том числе и спасательные, оперативно среагировали на случившееся.