Алтайский Минздрав уточнил состояние пострадавших при жесткой посадке самолета

После жесткой посадки самолета в Барнауле в больнице находится один человек. Всего за медицинской помощью обратились 49 находившихся на борту.

Госпитализированной женщине, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Алтайского края предварительно диагностировали ушибы почек и поясничного отдела позвоночника. Лечение она проходит в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи.

Уже 46 пассажиров обратились за помощью после жесткой посадки самолета в Барнауле Подробнее

Остальные обратившиеся к врачам переведены на амбулаторное лечение после обследования и необходимых процедур.

Boeing 767-300, летевший из Вьетнама, совершил жесткую посадку в Барнауле накануне вечером. Предварительно установлено, что у судна началось задымление правой стойки шасси. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа. Их эвакуировали. Пожар удалось потушить через 19 минут.

В Минтрансе подчеркнули, что все службы аэропорта, в том числе и спасательные, оперативно среагировали на случившееся.