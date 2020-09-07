Альпака спасает жизни. Ученые нашли в ее крови нанотела, защищающие от коронавируса

Шведские ученые обнаружили нанотела, которые не дают коронавирусу проникнут в клетки организма. Они есть в крови верблюдов и альпак.

Ученые Каролинского университета в Швеции ввели южноамериканской альпаке белок, который помогает коронавирусу поступать в клетки организма. Через 60 дней они взяли образцы крови животного и обнаружили сильный имунный ответ. Ученым удалось определить, что коронавирус был заблокирован типом нанотел Ty1, сообщает журнал Nature Communications.

«Сейчас мы приступаем к доклиническим исследованиям на животных для изучения нейтрализующей активности и терапевтического потенциала Ty1», — пояснил один из авторов публикации Бен Мюрелл.

Нанотела из крови альпак могут быть адаптированы для человека, поэтому открытие шведских ученых поможет создать базу для терапии коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что уже на следующей неделе регионы начнут получать вакцину от коронавируса, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, пока партии будут небольшими.