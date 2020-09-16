Малышева предупредила об опасности алоэ для кожи

Средства с алоэ вера не стоит наносить на кожу перед тем, как выйти на солнце. Это может способствовать развитию злокачественных новообразований, рассказала заслуженный врач России и телеведущая Елена Малышева во время передачи «Жить Здорово!».

По ее словам, что мякоть этого растения на 98% состоит из воды и на 2% из полисахаридов, у которых нет никаких подтвержденных полезных свойств.

Малышева рассказала об опыте, в ходе которого ученые в течение года использовали свежее алоэ на коже лысых мышей. В итоге из-за фотосенсибилизации этих участков у животных повысился риск образования плоскоклеточного рака.

Это подтолкнуло Американскую ассоциацию исследований в области онкологии (AACR) внести свежее алоэ в список потенциально опасных и канцерогенных веществ, вызывающих онкологические заболевания.

Малышева посоветовала не ставить такие опыты на себе и быть осторожнее с кремами с алоэ вера.

Ранее диетолог включила сок алоэ в список продуктов для эффективного похудения.