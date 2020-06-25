Аллерголог рассказал о пользе от масочного режима

Он рассказал, что специалисты зафиксировали снижение обращений к медработникам по поводу аллергии, несмотря на то, что весна — сезон для аллергиков.

«В этом году все в масках ходили, поэтому аллергики не дышали пыльцой и обострения не было», — пояснил эксперт.

Также Болибок отметил, что частично в смягчении весенней аллергии помогла погода — в Центральном регионе России наблюдались дожди и необычное похолодание.

«Эти факторы суммировались, и все было хорошо. Даже у астматиков приступов не было. Им не требовались дополнительные лекарства, чтобы снимать приступы», — поделился аллерголог.